© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pessima notizia per la SPAL e per Leonardo Semplici dopo lo 0-3 subìto in casa del Sassuolo: confermate le pessime sensazioni dello staff medico subito dopo l'infortunio a Marco D'Alessandro, a metà del primo tempo. Stando alle ultime indiscrezioni filtrate da Sky, si teme la rottura del crociato per l'esterno estense, uno dei migliori interpreti per la squadra di Semplici in queste prime quattro giornate di campionato.