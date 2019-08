SPAL, presentate le divise 19/20: biancoazzurra la prima, sorpresa oro

Fonte: dall'inviato a Ferrara, Davide Soattin

Sono stati Sergio Floccari, Etrit Berisha e Francesco Vicari i testimonial per la presentazione delle nuove divise della SPAL per la stagione 2019/20: classica divisa a righe biancoazzurre per la prima maglia, indossata dal numero 10 della formazione di Semplici, mentre la divisa del portiere tende al rosso. Molto originale la seconda maglia, indossata dal difensore, che sfuma nell'oro. La terza invece verrà presentata a settembre in una location suggestiva perché - a detta del presidente Mattioli - si tratterà di una “maglia davvero speciale”. Di seguito le foto del nostro inviato a Ferrara: