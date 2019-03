SPAL-Roma, le formazioni: Lazzari subito dal 1'. Dzeko-Schick per Ranieri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo Semplici ritrova Lazzari e lo manda in campo dal primo minuto: l’esterno torna titolare nel classico 3-5-2 del tecnico toscano. In difesa si rivede Vicari, preferito nell’occasione a Felipe che va in panchina. Antenucci in attacco col cannoniere della squadra Petagna.

Claudio Ranieri ridisegna la Roma che ha battuto l’Empoli all’esordio: con Dzeko, al rientro, si passa al 4-4-2 in cui il bosniaco gioca col ceco. Confermati gli esterni Kluivert ed El Shaarawy. In difesa preferito Juan Jesus a Santon nel ruolo di terzino sinistro.

Ecco le formazioni ufficiali di SPAL-Roma.

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Vicari; Lazzari, Kurtic, Missiroli, Murgia, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Leonardo Semplici.

Roma (4-4-2): Olsen; Karsdorp, Marcano, Fazio, Juan Jesus; Kluivert, Cristante, Nzonzi, El Shaarawy; Dzeko, Schick. Allenatore: Claudio Ranieri.