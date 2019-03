SPAL, Schiattarella: "Avanti con entusiasmo verso risultato importante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pasquale Schiattarella, centrocampista della SPAL, commenta così il successo ottenuto con la Roma. Queste le sue parole raccolte dai colleghi de Lo Spallino.com: “C’è una gran voglia di fare bene e raggiungere tutti insieme un risultato importante. Abbiamo dato una dimostrazione importante di compattezza e unione. Ci siamo liberati a livello di testa, perché i tre punti e la vittoria portano inevitabilmente serenità. Andiamo avanti con grande entusiasmo: sappiamo che è difficile, ma sentiamo l’affetto dei nostri tifosi che ci spingono in ogni secondo a fare bene. Questi tre punti erano fondamentali e siamo riusciti a giocare una delle migliori partite in stagione. Ci dimentichiamo troppo spesso che facciamo un campionato molto complicato. Siamo una squadra che si deve salvare e ogni giornata incontriamo dei campioni di altissimo livello. Noi ci alleniamo e mettiamo tantissimo impegno, questo obiettivamente non è mai mancato. Abbiamo sempre avuto questa attitudine e purtroppo in alcune situazioni non siamo stati fortunati per ottenere quel qualcosa che ci avrebbe fatto comodo. Sono contento che siamo riusciti a regalare una bella serata ai nostri tifosi e dobbiamo continuare così senza mai fermarci. L’unico modo per salvarsi è questo. Siamo un gruppo unito e pulito. Ci tengo a ribadirlo ancora, perché purtroppo quando i risultati non arrivano iniziano a diffondersi anche delle voci strane, che non rispecchiano la realtà. Questa è una squadra fantastica. Chiedo spesso alla gente di venire con più frequenza agli allenamenti perché anche lì si può vedere quanto stiamo bene insieme e quanto conta il bellissimo spirito che s’è creato tra di noi. Stiamo più insieme tra di noi che con le nostre famiglie (ride, ndr). Il boato liberatorio del pubblico a fine gara? indipendentemente dal risultato ci teniamo a rendere sempre omaggio al pubblico andando sotto la Ovest: sono fondamentali per noi e non smetteremo mai di ringraziarli. Ora godiamoci tre giorni di pausa e recuperiamo le energie. Alla ripresa si penserà al Frosinone. Il bello arriva adesso“.