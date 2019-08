© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inizia male il campionato della SPAL che, dopo essere stata in vantaggio per 2-0, esce sconfitta dal confronto contro l'Atalanta subendo la rimonta dei bergamaschi con le reti di Gosens e la doppietta di Muriel. Una sconfitta che fa male, quella subita tra le mura amiche, ma che non scoraggia il tecnico, Leonardo Semplici: "Devo fare i complimenti ai ragazzi per la bella partita, contro una squadra di livello diverso. Alla lunga è uscita la loro qualità e con l'entrata di Muriel gli equilibri sono cambiati. Peccato, per 60 minuti abbiamo fatto una grande partita. Siamo abituati a combattere, lo sappiamo. Speriamo di avere una rosa ancora più competitiva con i nuovi arrivi prima della fine del mercato per arrivare al nostro obiettivo anche quest'anno. Igor? Ha fatto una bella partita da quinto, l'ha interpretata bene come tutta la squadra. Abbiamo trovato una squadra più forte di noi” sono state le sue parole ai microfoni di Rai Radio 1.