vedi letture

SPAL, Valdifiori sfida la Juventus: "Di Biagio ci ha dato fiducia, oggi servono punti"

Il centrocampista della SPAL, Mirko Valdifiori, ha presentato così a Sky Sport la sfida in programma alle 18 contro la Juventus: "Sappiamo di incontrare la prima della classe, ma faremo di tutto per conquistare punti utili per la nostra corsa salvezza. Abbiamo studiato i bianconeri e proveremo a colpirli proprio nel modo su cui abbiamo lavorato".

Cos'è cambiato con Di Biagio in panchina?

"Ci ha fatto credere ancora di più in questa rincorsa. È arrivato in un momento in cui eravamo forse un po' giù psicologicamente e ci ha caricati. Sta a noi adesso mettere in campo la grinta che ci chiede il mister".