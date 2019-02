© foto di FOTO PHOTOVIEWS

Antonio Conte nei pressi della sede dell'Inter. La notizia rilanciata da Bein Sport nel corso dell'ultimo giorno di calciomercato ha fatto molto rumore nell'ambiente nerazzurro. L'ex ct è uno dei papabili per la panchina nerazzurra nel caso in cui a fine stagione dovesse arrivare il divorzio da Luciano Spalletti, che oggi in conferenza stampa l'ha commentata così: "Conte può andare a giro dove gli pare, Marotta è giusto che cerchi il bene dell'Inter, per migliorarne il futuro. Poi si va a lavorare giornalmente ed è quello che stiamo facendo. Secondo me Marotta sa come si fanno le cose e per quello che state dipingendo non rappresenta il suo stile di lavoro o la sua professionalità. Lui sa bene che queste cose qui non fanno il bene dell'Inter. Per come la stanno riportando è un'offesa alla sua qualità professionale, perché così si comporterebbero i dilettanti e non i professionisti come Marotta".