© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha parlato della decisione di togliere la fascia di capitano a Mauro Icardi: "Da un punto di vista tecnico e di gestione del calciatore non cambia niente, è tutto come prima. Ma questa difficoltà, questo imbarazzo, si era creato ed è stato deciso di fare così. Noi vogliamo utilizzare il ragazzo per le sue qualità, perché è un calciatore forte e purtroppo domani non ci sarà".