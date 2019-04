Spalletti: "Tottenham, Barça ed Eintracht? Mi interessa il mio cammino"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Roma, parlando anche di Tottenham, Barcellona ed Eintracht: "Se vedere il loro percorso in Europa mi fa fare valutazioni diverse rispetto al nostro percorso? Non mi interessano le valutazioni, ma il nostro cammino, il nostro lavoro. Quando ci si gioca un passaggio del turno, il 90% delle cose deve essere a posto. Alla Juve e al Napoli ad esempio non è successo. A noi contro il Francoforte non è successo. Essere usciti in quella partita non mi crea nessun imbarazzo per quelle che erano le difficoltà di quel momento. Purtroppo poteva succedere. Il problema è che l'eliminazione risucchia dentro le partite successive di campionato che mettono a rischio una stagione. Rimettere in carreggiata la macchina, tornare a viaggiare a pieno regime è stato un passaggio sintomo di serietà e attaccamento. Componenti che ci hanno permesso di giocare questa partita per un risultato importante".