Spezia, Agudelo: "Fiorentina? Voglio dimostrare qui ciò che non ho dimostrato in viola"

“Per me è una partita come le altre, so che la Fiorentina è una squadra forte, è una partita che dobbiamo affrontare nella giusta maniera perché dobbiamo fare di più e in questa partita vogliamo dimostrare qualcosa. Vogliamo giocare difensivamente e in attacco, finalizzare meglio e migliorare le giocate. Per me è una partita difficile come le altre, spero di essere al 100%. Sete di rivincita? Per me è una partita dove penso a dimostrare quello che non ho dimostrato di là, ora sono a Spezia e noi dobbiamo vincere tutte le partite”. Così Kevin Agudelo nella conferenza di questa mattina in risposta alla domanda sulla Fiorentina, prossima avversaria della squadra bianca. Nessun dente avvelenato per il colombiano, che ha vissuto sei mesi nell'ombra con la squadra di Iachini.

