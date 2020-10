Spezia, buone notizie per mister Italiano: Marchizza negativo al tampone

Antiviglia di allenamento per le Aquile, che sul terreno del 'Comunale' di Follo, continuano a preparare il match di domenica contro il Parma.

La squadra di mister Italiano dopo il consueto riscaldamento, ha effettuato una serie di torelli ed esercitazioni tecnico - tattiche. A chiudere una partitella a campo ridotto. Qualche fastidio per Ismajli, che ha accusato un affaticamento muscolare, lasciando così momentaneamente il ritiro lericino.

Buone notizie invece per Riccardo Marchizza, che è ufficialmente risultato negativo al termine della quarantena obbligatoria in seguito alla positività riscontrata il 12 ottobre scorso e che nei prossimi giorni dovrà sostenere le visite mediche di rito, seguite da una ripresa graduale monitorata per poter rientrare in gruppo.

La rifinitura è fissata per domani pomeriggio a Follo, a seguire la partenza per Parma.