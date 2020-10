Spezia, Ferrer: "La nostra forza è Italiano. Sa valorizzare e motivare tutto il gruppo"

Intervistato nei giorni scorsi da Radio Onda Cero il terzino dello Spezia Salva Ferrer ha parlato della sua esperienza in Italia e dell’impatto con la Serie A: “Ai tempi del Nastic volevo fare un passo in avanti, ma in Spagna non c’erano club interessati. Lo Spezia invece, pur non essendo un club molto conosciuto, ha fatto un’offerta e io vedendo un progetto serio ho accettato. Tutto è andato per il meglio visto che ora mi ritrovo a giocare in Serie A. In Serie B ho imparato molto dal punto di vista difensivo, mentre ora sto trovando un calcio più internazionale, che non si distanzia troppo da quello iberico. - continua Ferrer – Dopo la sconfitta con il Sassuolo in molti hanno detto che non eravamo tagliati per questa categoria, ma loro giocano un grande calcio da anni. Noi non siamo favoriti, ma non lo eravamo neanche un anno fa. Italiano però sa valorizzare tutto il gruppo ed è grazie a questo che siamo riusciti a reagire nella gara contro la Fiorentina e tornare in partita”.