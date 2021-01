Spezia-Hellas Verona 0-0 al 45': al Picco tanta pioggia e poche occasioni

Si è da poco concluso il primo tempo di Spezia-Hellas Verona. Al termine dei primi 45 minuti, sotto una pioggia battente, il risultato è ancora fermo sullo 0-0

Le scelte iniziali - Italiano si affida a Chabot in coppia con Erlic, nel quartetto davanti a Provedel chiuso ai lati da Vignali e Marchizza. Estévez e Pobega faranno da scudieri al vertice basso, che sarà Agoumé. Al centro dell'attacco l'inamovibile Nzola, con Gyasi e Agudelo a supporto. Nel Verona la novità più importante è la presenza dal primo minuto di Nikola Kalinic, che torna dunque a guidare l'attacco scaligero. Alle sue spalle rientra Barák in tandem con Zaccagni, mentre Faraoni, Tamèze, Veloso e Lazovic comporranno la cerniera in mezzo al campo. Il serbo non esclude Dimarco, che infatti agirà nel terzetto insieme a Magnani e Dawidowicz. Tra i pali, ovviamente, Marco Silvestri.

Nzola si divora il vantaggio - Dopo 10 minuti lo Spezia ha la prima, vera, occasione della partita. L'attaccante intercetta una retropassaggio e si invola verso la porta di Silvestri. Il bomber dello Spezia entra in area e calcia sull'esterno della rete.

Pobega salva su Dawidowicz, bene Provedel su Tameze - Il Verona cresce alla distanza. Prima la conclusione a botta sicura di Dawidowicz viene murata da Pobega, poi Provedel esce benissimo su Tameze: ottima lettura da parte del portiere.

Super Provedel - Il portiere dello Spezia sale in cattedra e salva i suoi. Bellissima azione corale del Verona, Kalinic si presenta a tu per tu con Provedel, ma il portiere riesce a ipnotizzare l'attaccante croato. Passano una manciata di secondi e l'estremo difensore dello Spezia si ripete, questa volta su Zaccagni. L'arbitro aveva fermato il gioco per fuorigioco, ma la grande parata resta.

Kalinic segna, ma l'arbitro annulla per fuorigioco - Al minuto numero 40 Kalinic trova la rete del vantaggio, ma l'arbitro annulla tutto per una posizione irregolare del croato. Bravissimo Chabot, che teneva in gioco Kalinic, a salire al momento giusto.