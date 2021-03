Spezia, Italiano: "Vivo per il calcio, so farmi seguire dai giocatori. La salvezza vale più dello scudetto"

vedi letture

Alla vigilia della sfida con la Juventus, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano è stato intervistato da La Repubblica: "Io vivo per il calcio da quando ho il senso della ragione. Quando ho smesso di giocare mi sono sentito morire, ma adesso faccio qualcosa che mi fa impazzire. Il calcio è la mia ragione di vita".

Spezia rivelazione dell'anno?

"I più pensavano che ci avrebbero fatto a fettine. Abbiamo fatto un mercato di corsa perché abbiamo finito la scorsa stagione il 20 agosto, abbiamo giocato per mesi in campo neutro e molti dei nostri non conoscevano la serie A. Se arriverà la salvezza, per noi avrà più valore rispetto ad uno scudetto".

Il mio segreto?

"So farmi seguire, che è la cosa più difficile da ottenere dai giocatori. Io sono stato fortunato: non ho mai avuto un litigio, solo ragazzi fantastici che mi ascoltano. Sarà perché applico la meritocrazia e tratto tutti allo stesso modo"