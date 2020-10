Spezia, Marchizza negativo ma niente Parma per lui. La ripresa sarà graduale

Riccardo Marchizza è ufficialmente risultato negativo al termine della quarantena obbligatoria in seguito alla positività riscontrata il 12 ottobre scorso, ma non giocherà domani a Parma. Il difensore nei prossimi giorni dovrà sostenere le visite mediche di rito, seguite da una ripresa graduale monitorata per poter rientrare in gruppo.