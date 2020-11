Spezia, ritorno di fiamma per Djuric della Salernitana. Ma i campani non vogliono cederlo

A gennaio le strade di Milan Djuric e della Salernitana potrebbero separarsi. Il centravanti bosniaco infatti è finito nuovamente nel mirino dello Spezia che vorrebbe far leva sul contratto in scadenza fra un anno per portarlo in Liguria e rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Tuttosalernitana.com lo Spezia avrebbe messo sul tavolo il cartellino del centrocampista Gennaro Acampora anche se i campani avrebbero messo nel mirino Luca Mora anche a prescindere da un’eventuale cessione di Djuric. La Salernitana infatti nelle prossime settimane incontrerà l’agente del giocatore per discutere il rinnovo fino al 2024 reputando l’attaccante imprescindibile per il progetto tecnico attuale e futuro.