Le pagelle di Djuric: una doppietta che vale il punto, un incubo per la difesa della Lazio

Due gol che riprendono due volte la Lazio. Una prova importante per Milan Djuric. L'attaccante del Monza è stato preziosissimo per la squadra di Raffaele Palladino. "Un gol da vero rapace - commenta la Gazzetta dello Sport - e una gran incornata. Centimetri e gomiti al servizio della squadra". "Prima doppietta in biancorosso - analizza Tuttosport - in una giornata in cui svetta su tutta la Lazio ed è il vero terminale offensivo".

"Un incubo per la difesa della Lazio - scrive il Corriere dello Sport -. L'ex Salernitana condanna Lotito e Tudor con una doppietta". Questo quanto riporta TMW: "L'ariete di cui il Monza ha bisogno, che troneggia sempre di più con il passare dei minuti. Il grande protagonista della ripresa, con due gol che regalano 1 punto meritato".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7