Spezia, Salva Ferrer: "Giochiamo sempre senza paura. Il più difficile da marcare? Chiesa"

Salvador Ferrer Canals, detto Salva, difensore dello Spezia, è stato intervistato da Once Metros.

"Siamo una squadra che ovviamente non ha il budget necessario per ingaggiare un grande attaccante o un giocatore che decide da solo la partita, anche se abbiamo degli ottimi attaccanti ed un allenatore che ha le idee molto chiare. Cerchiamo sempre di giocare allo stesso modo contro ogni squadra, senza paura e con la voglia di proporre il nostro gioco".

In queste prime giornate di serie A, chi è stato il giocatore più difficile da marcare?

"Senza dubbio Federico Chiesa. Non ho mai dovuto difendere uno contro uno con un attaccante con così tanta potenza, bravo ad attaccare lo spazio e che sa giocare sia a destra che a sinistra. È uno dei migliori giocatori della serie A".

C'è LaLiga nel tuo futuro?

"Sì, il mio obiettivo è tornare in Spagna. In Italia so crescendo, ma non so per quanto tempo resterò qui. È importante giocare nel tuo paese, vicino alla tua famiglia e questo mi manca molto. Quindi sì, spero di poter tornare prima o poi in Spagna e giocare nel massimo campionato".