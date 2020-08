Spezia, spunta anche il nome di Joronen del Brescia per affiancare Scuffet

Il futuro di Jesse Joronen potrebbe essere ancora in Serie A dopo la retrocessione con il Brescia nell’ultima stagione. Il finlandese infatti sarebbe finito nel mirino dello Spezia che, in attesa di riscattare Simone Scuffet dall’Udinese sta sondando altri profili come Stefano Gori, ex Pisa ora alla Juventus U23, e appunto il classe ‘93 delle Rondinelle. Lo riferisce Bresciaoggi.