Spezia, tre partite e classifica mossa: ora due settimane per lavorare e migliorare

I bilanci si fanno a fine stagione. Questo senza ombra di dubbio. Dopo le prime tre partite però si possono raccogliere le sensazioni di questo storico debutto in Serie A dello Spezia. I ragazzi di Vincenzo Italiano hanno raccolto tre punti importantissimi sul campo dell’Udinese nel recupero del primo turno mentre hanno perso a Cesena contro il Sassuolo e a San Siro contro il Milan rispettivamente 4-1 e 3-0. Il tecnico natio di Karlsruhe è stato chiaro nella pancia del "Meazza". Il primo obiettivo di questo trittico di gare era muovere la classifica e così è stato. Tre punti contro una diretta avversaria alla salvezza sono un ottimo bottino per una squadra che si affaccia per la prima volta al calcio dei grandi.

Lo spirito è quello giusto - E' fuori da ogni dubbio che gli Aquilotti hanno messo in campo lo spirito combattivo di chi ha raggiunto un traguardo storico e non ci pensa minimamente a mollarlo, almeno a cuor leggero. A tratti contro i neroverdi di De Zerbi, a pieno a Udine e per gran parte a San Siro Matteo Ricci e compagni hanno messo in campo una prestazione di livello mettendo in difficoltà una squadra titolata come quella rossonera, seppur con diverse assenze (Ibrahimovic su tutti). La tegola che non ci voleva è il forfait di Andrej Galabinov, autore di un inizio di stagione strepitoso con tre reti realizzate in altrettante uscite ufficiali.

Dove migliorare - Chiaramente ci sono anche aspetti da migliorare. In primis la fase difensiva dove ci sono diversi giocatori, Chabot e Sala su tutti, che dovranno inserirsi all’interno dei meccanismi della retroguardia. Diverse amnesie che dovranno essere corrette così come alcuni aspetti nella gestione del pallone sottolineati da Italiano nel post partita di San Siro. Adesso c’è la pausa per le nazionali e ci sarà la possibilità per i nuovi arrivi di integrarsi nella rosa e soprattutto oliare i meccanismi correggendo ciò che non è andato come doveva. "Dobbiamo iniziare a capire in fretta e adattarci alla categoria" le parole del mister. La squadra lo sa bene e certamente lavorerà per migliorare. In questo anno storico per lo Spezia.