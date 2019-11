Sprofondo viola e gioia Lecce al Franchi. Ora Montella rischia l'esonero

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2019

La Fiorentina perde la terza partita consecutiva, il Lecce si conferma "bestia" da trasferta ottenendo la terza vittoria lontano dalle mura amiche e risalendo ulteriormente la classifica. Firenze fischia e Montella rischia l'esonero. Ma andiamo con ordine.

STERILE DOMINIO - La Fiorentina inizia benissimo il primo tempo con un piglio che non si vedeva da diverse partite e il Lecce è subito costretto a difendersi a pieno regime. Al 14' i viola avrebbero già potuto passare in vantaggio se non fosse per l'errore grossolano del giovane Vlahovic. Un'azione sviluppata sulla destra porta Lirola a crossa per Ribery, velo delizioso per il serbo che da due passi liscia il pallone per la gioia di Gabriel. E' l'occasione più ghiotta della partita, anche se, successivamente, anche lo stesso Lirola con un tracciante che esce di poco sul secondo palo e Dalbert con un colpo di testa intelligente che non inquadra però la porta, avrebbero potuto aggiornare il punteggio. Nel frattempo la squadra di Liverani non riesce mai a prendere in mano la gara e si affida alle ripartenze di Farias per provare quanto meno a mettere il naso fuori dalla propria metà campo. Nessuna occasione da segnalare e 0-0 che sta stretto alla squadra di Montella.

PAURA PER FRANCK - Poco prima della fine del primo tempo, un brutto contrasto tra Tachtsidis e Ribery vede il francese avere la peggio, costretto a rimanere a terra dal dolore alla gamba destra. Difficile capire l'entità dell'infortunio e anche se si tratti più di ginocchio o stinco, fatto sta che il francese non riesce ad alzarsi da solo e soprattutto, al fischio finale della prima frazione, lascia il campo solo con l'aiuto di due persone dello staff medico viola. Dopo la frattura dello zigomo di Pezzella contro il Verona, un altro infortunio che rischia di essere molto penalizzante per la Fiorentina.

CLAMOROSO AL FRANCHI! - Dopo aver dominato in lungo e in largo nella ripresa senza essere riusciti a trovare la rete, la Fiorentina inizia la seconda frazione subendo il gol dello clamoroso svantaggio. Il Lecce entra partendo forte e gli bastano 4 minuti per depositare in rete l'1-0. Preoccupante per Montella la dormita colossale di tutta la difesa che ha permesso prima a Shakhov di crossare e poi a La Mantia di mettere in porta senza alcun problema. I viola si trovano sotto senza nemmeno essersene accorti e con due sconfitte sul groppone, ogni passaggio inizia a essere pesantissimo.

BARATRO VIOLA - Nonostante la reazione con due buone occasioni di Vlahovic neutralizzate benissimo da Gabriel, la Fiorentina non riesce a segnare e anzi va almeno un paio di volte vicina a subire il 2-0. Terza sconfitta consecutive dopo quelle contro Cagliari e Verona e classifica che si mette male, soprattutto per il morale. Montella adesso rischia l'esonero, anche perché Commisso in tribuna è visibilmente arrabbiato per l'ennesimo ko.