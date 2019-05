Stagione da brividi di Quagliarella. Migliora con l'età, come un buon vino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una stagione incredibile per Fabio Quagliarella. L'attaccante della Sampdoria chiude il campionato con 26 e gol e quasi sicuramente conquisterà la classifica dei marcatori. Zapata e Piatek sono staccati di 4 gol: non è impossibile, nel calcio tutto è possibile, ma difficilmente gli attaccanti di Atalanta e Milan riusciranno in questa impresa.

La miglior stagione in carriera, come un buon vino migliora con il passare degli anni. Nella passata stagione era arrivato a 19 gol, quest'anno ha fatto ancora meglio: 26 centri totali, nel mezzo il record di gol segnati consecutivamente. Tutto lo stadio, compresi i tifosi della Juventus e la panchina bianconera, si sono alzati per applaudirlo al momento della sua uscita dal terreno di gioco: "Mai avrei pensato di chiudere la classifica marcatori davanti a Cristiano Ronaldo, è stata un'annata incredibile", ha detto un commosso Quagliarella al termine della sfida e del campionato.

A 36 anni ha ritrovato anche la Nazionale ed il prossimo anno potrebbe ritrovare anche la Champions League: l'idea di tornare nella "sua" Napoli lo stuzzica, così come al Napoli stuzzica l'idea di avere un attaccante che non ha nessuna intenzione di smettere di segnare, nonostante la carta d'identità.