Stallo Suarez: rischiano di allungarsi i tempi. La Juve può accelerare per Dzeko

Rischia di finire con un nulla di fatto la telenovela Luis Suarez. Secondo le ultime che arrivano da Torino, i tempi per ottenere il passaporto comunitario per il Pistolero rischiano di diventare lunghi. Troppo, per le richieste di Andrea Pirlo, forse troppo anche per arrivare al 5 ottobre, data ultima del mercato. La Juventus, in queste ore, sta verificando ulteriormente la fattibilità dell'affare ma il rischio di andare lunghi coi tempi per la cittadinanza e per la tesserabilità è alto. Per questo già nelle prossime ore potrebbe accelerare per chiudere Edin Dzeko della Roma.

Seguiranno aggiornamenti.