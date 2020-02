vedi letture

Stangata City, ora l'UEFA studia correttivi per arginare le plusvalenze fittizie

Dopo la stangata al Manchester City per le sponsorizzazioni gonfiate, nel mirino della UEFA c'è anche il discorso riguardante le plusvalenze fittizie, stando a quanto rivela Gazzetta,it. I funzionari di Nyon studieranno correttivi al regolamento per arginare il ricorso eccessivo al trading dei calciatori per "bonificare" il bilancio, un fenomeno che, stando alla rosea, sarebbe in crescita anche nella nostra Serie A.