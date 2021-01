Stasera il derby d'Italia, Zazzaroni: "Oh oh, mi è semblato di vedere un gap!"

E' il giorno di Inter-Juventus, big match della 18esima giornata di Serie A. Ne parlano tutti i giornali, sportivi e non, ed è anche l'oggetto dell'editoriale presente sulla prima pagina del 'Corriere dello Sport' a firma del direttore. "Oh oh, mi è semblato di vedere un gap!", scrive in apertura Ivan Zazzaroni riprendendo la conferenza stampa di ieri di Antonio Conte, che ha parlato di gap tra Juventus e Inter ancora non colmato. "Sì sì, è ploplio un gap! Che ha nove code e sette vite. Fatta eccezione per Hakimi (40 berrette), Conte ha provato a ridurlo con un mercato all'insegna del si fa quel che si può e del pret-a-porter (il 33enne Vidal, il 35enne Kolarov, l'onerosissimo rinnovo del 32enne Sanchez)".