Stasera Midtjylland-Atalanta, la probabile formazione dei nerazzurri: Muriel con Gomez e Zapata

Niente trasferta in Danimarca per Ruslan Malinovskyi, fermato da un problema all'addome, e non convocato al pari dei "lungodegenti" Gollini, Caldara e Piccini. Per il resto, non ci saranno grosse novità nella formazione dell'Atalanta che stasera sfiderà il Midtjylland in Danimarca: spazio ai titolarissimi, col trio delle meraviglie Muriel-Gomez-Zapata in attacco, per iniziare nel modo migliore un nuovo cammino europeo dopo aver scritto la storia nella passata stagione.

Questo, dunque, il probabile allineamento della Dea:

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Muriel, Gomez; Zapata. All.: Gasperini.