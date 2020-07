Stasera SPAL-Inter, confermata l'assenza di Lukaku: il belga è rimasto a Milano

Non ci sarà Romelu Lukaku nella sfida di questa sera tra l'Inter e la SPAL. Confermata l'assenza del belga che secondo quanto riportato da Sky Sport non è partito per Ferrare ed è rimasto a Milano per allenarsi e per recuperare in vista dell'ultima parte della stagione.