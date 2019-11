Sterling subito, Atalanta-City 0-1 al 45'. Gabriel Jesus sbaglia un rigore

© foto di Imago/Image Sport

L'Atalanta subisce un ottimo City, tutt'altro che in vacanza, ma tiene ancora viva la partita grazie al rigore sbagliato da Gabriel Jesus. Al 45' è 1-0 per la squadra di Guardiola per effetto di un gol di Sterling al settimo minuto.

Quarto minuto e Castagne si allarga sulla fascia mancina, spedendo per l’altro quarto di centrocampo, Hateboer, sulla corsia opposta. Ilicic evita l’intervento di Mendy e l’olandese, da pochi passi ma defilato, sparacchia fuori. Peccato che con il City queste occasioni non puoi sbagliarle, perché subito dopo ti punisce. Taglio verso l’interno di Sterling che dialoga con Gabriel Jesus: il brasiliano, di tacco, libera l’inglese che da pochi passi manda all’angolino: 0-1.

Dal vantaggio in poi il canovaccio è chiaro, possesso palla al Manchester City, con una maglia cromaticamente rivedibile, e Atalanta che attende speranzosa di riuscire a riprendere il possesso nella trequarti del City. Come all’andata è Ederson, con le sue sventagliate, a far saltare eventualmente la prima fila del pressing. Così gli inglesi trovano sì occasioni, ma più recuperando seconde palle e verticalizzando che non con la costruzione dal basso. Mahrez, però, al 35' va a un passo dalla rete e Gollini deve distendersi in tutta la sua lunghezza per evitare guai peggiori, in collaborazione con Castagne.

A tre minuti dalla fine potrebbe essere già chiusa la partita: prima var per un fallo di Toloi all'imbocco dell'area, penalty prima dato e poi tolto. Sulla conseguente punizione Ilicic la tocca di mano, mandando Gabriel Jesus sul dischetto. Gollini intuisce ma non serve, la conclusione del brasiliano va fuori.