Steven Zhang è da Conte ad Appiano: sono i giorni di Vidal. Intanto martedì c'è il Lugano

Un occhio al mercato, pensando e aspettando Arturo Vidal, ma anche il campo in casa nerazzurra. Mentre l'Inter di Antonio Conte si prepara all'amichevole contro il Lugano in programma per martedì prossimo, il presidente Steven Zhang si è recato al Centro di allenamento Suning per restare vicino alla squadra anche nella quotidianità. Nel frattempo i ragazzi di Conte dunque si stanno allenando sotto gli occhi attenti del numero uno del club nerazzurro, oltre che dello staff tecnico. Lo spiega Sky.