Steven Zhang: "Finalmente Conte. Inter diventerà miglior club al mondo"

Il presidente dell'Inter Steven Zhang, si legge su FcInterNews, ha parlato dell'arrivo di Antonio Conte in panchina ai microfoni della BBC: "Finalmente c'è Conte, un nuovo tecnico per l'Inter: sono sicuro che vinceremo insieme. Penso che per un club come l'Inter sia tempo per impostare un nuovo obiettivo, è tempo di raggiungere i migliori risultati. Noi vogliamo far diventare l'Inter il miglior club al mondo".