Stop ai campionati, la Francia si aggiunge a Olanda e Argentina. Chi sarà il prossimo?

Edouard Philippe, primo ministro francese, ha appena annunciato che la Ligue 1 non avrà luogo almeno fino a settembre. Una pietra tombale, di fatto, alla stagione 2019-20 del torneo transalpino che il Paris Saint-Germain stava dominando. Restano da stabilire a questo punto i criteri di assegnazione per le coppe europee e il discorso di promozioni e retrocessioni.

La Francia sta per diventare (manca solo l'ufficialità della LFP) il secondo campionato europeo di primo livello definitivamente sospeso, dopo l'Eredivisie olandese. A ruota seguiranno, con ogni probabilità, la Pro League belga e la Super League svizzera. In Belgio già il 2 aprile era stata presa la decisione, che doveva essere con l'Assemblea Generale, rinviata però due volte anche a seguito delle pressioni della UEFA. La Svizzera è stato il primo campionato a fermarsi e anche in questo caso i club spingono per la chiusura definitiva. In Scozia è tutto deciso: i campionati di Championship, League 1 e League 2 scozzesi sono terminati. Questo è stato deciso dopo il voto dei club a seguito della pandemia da coronavirus che ha costretto allo stop. Per questo motivo il Dundee United è stato dichiarato campione di Championship e promosso in Premier League. Il Raith Rovers ha vinto la League 1 e il Cove Rangers è campione della League 2. Nessuna squadra, invece, verrà retrocessa. Resta in ballo la Premier League, che si avvia verso la cancellazione definitiva. La UEFA, pur invitando fortemente le federazioni a portare a termine i campionati, riconosce anche i "casi speciali" (vedi Paesi Bassi, dove il Governo ha annunciato lo stop agli eventi sportivi fino al 1° settembre). L'ammorbidimento del massimo organo calcistico europeo che darebbe la possibilità anche a chi non può terminare il campionato di iscrivere le proprie squadre nelle coppe europee, porta la Scottish Premier League a poter decidere di chiudere anticipatamente la stagione. In questo caso il Celtic si laureerebbe campione per il nono anno consecutivo. Oltreoceano è ufficiale da poco lo stop definitivo in Argentina, dove sono state definite già le qualificate alle competizioni sudamericane e bloccate le retrocessioni fino al 2022. Nel comunicato dell'AFA che ufficializza la fine della stagione 2019-20, si legge che una delle condizioni ritenute indispensabili per il ritorno del calcio è la possibilità di che esso sia aperto ai tifosi sugli spalti. "Non vi è alcuna indicazione che ci consenta di avventurarci in una data in cui gli enti governativi consentano lo sviluppo di competizioni sportive con un afflusso di pubblico, condizione essenziale per la ripresa delle attività AFA con la programmazione delle sue competizioni".