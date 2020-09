Stop nella corsa a Kanté per l'Inter: irrompe il Manchester United sul francese del Chelsea

vedi letture

Tegola nella corsa a N'Golo Kanté per l'Inter. Tuttosport spiega che il Manchester United si è inserito con forza per il giocatore. I Red Devils vorrebbero avvicinarsi ai 60 milioni chiesti dal Chelsea per il giocatore: difficile, per i nerazzurri, racimolare in tempi brevi un tesoretto simile per puntare il ventinovenne di casa Blues e superare così la formazione di Solskjaer.