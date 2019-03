© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista del Genoa Stefano Sturaro ha parlato a Sky Sport dopo il gol segnato proprio contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato: "Non avrei mai immaginato un rientro del genere. E' stata una giornata perfetta. E' stata bella la vicinanza della mia famiglia, loro sanno quanto ho sofferto. Poi mi sono emozionato nel vedere persone del Genoa col le lacrime agli occhi, certe emozioni sono rare da trovare nel calcio. Per me non è stato un passo indietro tornare al Genoa, ho avuto un lungo stop e dovevo ripartire meglio di prima in un ambiente familiare che già conoscevo e dove potrò dimostrare il mio valore".