Suarez, "Atletico o nada": per il Mundo Deportivo vuole solo la Liga

Niente serie A per Luis Suarez, probabilmente anche in vista di gennaio. L'attaccante uruguiano - come riportato dal Mundo Deportivo - sa benissimo cosa vuole per il suo futuro. "O Atletico o nada", titola il quotidiano spagnolo: il giocatore vuole soltanto i colchoneros, altrimenti non si muoverà dal Barcellona. Il club catalano non vuole lasciar partire il Pistolero a zero, rinforzando di conseguenza una rivale: la soap opera è appena iniziata, ma Suarez non vuole andarsene dalla Spagna. Almeno per il momento.