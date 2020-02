Suarez chiama Lautaro al Barça: "Grandi qualità, è da due anni che dico di prendere un nuovo 9"

Nel corso della lunga intervista concessa a RAC1, l'attaccante del Barcellona Luis Suarez ha parlato anche del suo possibile erede in maglia blaugrana: Lautaro Martinez. Queste le sue dichiarazioni sul talento attualmente in forza all'Inter: "Lautaro ha grandissime qualità, è solo alla sua seconda stagione in Italia e sta giocando a livelli molto alti. Non siamo però noi giocatori a prendere le decisioni, visto che è da due anni che dico che sarebbe positivo prendere un altro attaccante giovane per farlo inserire al meglio in vista del mio addio", le parole del classe '87.