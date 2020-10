Succede tutto in cinque minuti: lo Spezia scappa, il Parma la riapre. E' 2-1 per i liguri al 45'

Squadra al riposo al "Tardini" con lo Spezia avanti 2-1 sul campo del Parma. I liguri partono subito forte con un’incursione di Pobega che serve poi Gyasi ma il suo diagonale dall’interno dell’area viene neutralizzato da Sepe. La risposta ducale non tarda ad arrivare con Grassi che riceve sulla destra. Il suo cross a rimorchio trova sul secondo palo Gervinho che spara in curva. Al quarto d’ora, Pezzella recupera un pallone e calcia a giro dalla distanza con il mancino ma la sfera termina sul fondo.

Lo Spezia scappa, il Parma accorcia - Al 27’ Nzola scatta sul lato sinistro dell’area di rigore e da posizione decentrata trova l’opposizione di Sepe in corner. Sugli sviluppi del corner, Chabot stacca più in alto di tutti e con un imperioso stacco di testa mette alle spalle del portiere gialloblu. Il raddoppio ligure arriva dopo appena un giro di orologio: Nzola effettua una sponda precisa per l’accorrente Agudelo. L’ex Genoa e Fiorentina calcia con potenza mettendo alle spalle di Sepe. Il Parma reagisce immediatamente e Kurtic, su cross di Brugman, impegna Provedel con un colpo di testa. Il più lesto ad arrivare sulla ribattuta è Gagliolo che riapre il match. Nel finale di tempo, Gervinho prova a seminare il panico in area; l’ex Roma serve poi a rimorchio Brugman ma la sua conclusione termina sul fondo.

