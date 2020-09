Successo dell'Udinese in amichevole, Legnago battuto agilmente per 3-0

Buona sgroppata per l'Udinese in amichevole, battuto per 3-0 il Legnago in quel di Manzano grazie alle reti di Becao, Coulibaly e Bajic. Gotti continua a sperimentare e lo fa soprattutto contro l'avversaria più "morbida" delle tre di questo precampionato. Molti i giocatori testati fin dal primo minuto, dalla conferma di Matos e Coulibaly a sinistra passando per Cristo Gonzalez e Micin. L'intenzione è chiara: toccare con mano gli elementi in dubbio della rosa per capire chi può essere utile alla causa.

Le zebrette come contro il Vicenza partono bene, con tutti gli elementi più affamati vogliosi di mostrare le proprie qualità. A sbloccare il match è Becao in girata al volo su corner battuto da Cristo Gonzalez. L'ex Real Madrid si è fatto notare tra gli altri per la quantità mischiata alla qualità e per la costanza nell'arco degli 85' disputati a Manzano. Chiude già virtualmente i giochi Coulibaly, sfruttando un altro assist di Gonzalez. Uniche pecche alcune palle perse che regalano due occasioni ghiotte al Legnago per pareggiare. Errori normali in fase di preparazione.

Nella ripresa entra tutta la panchina e Gotti può vedere sotto i suoi occhi soprattutto la voglia di giocare di Bajic, arrivato tre anni fa come grande rinforzo per l'attacco e poi mandato in prestito per ben due stagioni e mezzo. Suo il gol più bello dell'amichevole, con un bel sinistro di precisione. Tutto sommato dunque una giornata di indicazioni positive, per quanto comunque si parli di un avversario di Serie C.

Udinese (3-5-2): Musso (46’ Nicolas(75’ Gasparini)); Becao (58’ Mazzolo), Prodl, De Maio; Matos (58’ Compagnon), Coulibaly (70’ Battistella), Walace (46’ Palumbo), Cristo Gonzalez, Micin (69’ Ballarini); Okaka, Teodorczyk (46’ Bajic). Allenatore: Gotti

Legnago (4-3-1-2): Colombo; Ricciardi, Perna, Bondioli (75’ Ferraro), Girgi (55’ Meneghini); Ranelli (55’ Falchetto), Antonelli (69’ Barotto), Yabre (48’ Talamo), Giacobbe (58’ Leoni); Rolfini, Persechini (55’ Chakir). A disposizione: Maimihai, Pellizzari, Zanetti, Barotto, Carannante, Casarotti, Melaca. Allenatore: Bagatti

Arbitro: Djurdjevic

Assistenti: Della Santa e Nigri

Marcatori: 13’ Becao, 38’ Coulibaly, 71’ Bajic

Ammoniti: Okaka

Note: Il secondo tempo si è giocato per 40 minuti.