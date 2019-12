© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà Gianpaolo Calvarese l'arbitro della Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio in programma per domenica 22 dicembre. Il fischietto della sezione di Teramo sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Peretti e dal quarto uomo Maresca. Mazzoleni sarà al VAR, AVAR per Giacomelli con Alassio come riserva.