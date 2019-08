Svalutation Inter: Icardi, Nainggolan e Perisic, addio a un capitale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da 110 milioni di euro a una cifra che nessuno sta mettendo sul tavolo. Non 80. Non 70. Neanche 60. Mauro Icardi, dalla rottura in poi, ha visto il suo prezzo precipitare: fuori squadra, fuori dalla lista Champions che verrà, è difficile immaginare oggi un'asta al rialzo da parte delle papabili, ma non manifestatesi, pretendenti, per l'attaccante dell'Inter. Una strategia di mercato difficile da fotografare, da comprendere e capire. Per quale motivo l'Inter ha deciso questo harakiri finanziario, e perché no tecnico, portando Icardi dall'essere simbolo e icona all'essere epurato e svalutato?

Nainggolan svenduto Vale per Icardi, vale per il Ninja. Radja Nainggolan è andato in prestito al Cagliari con parte, seppur piccola (le ultime due mensilità) che sarebbero state pagate dall'Inter. L'ammortamento del giocatore resterà iscritto a bilancio dei nerazzurri ma visto l'investimento dello scorso anno che, tra le altre cose, ha portato l'Inter a perdere Nicolò Zaniolo, un'altra svalutation e un investimento che non ha reso come sperato.

Il terzo è Perisic Lo scorso gennaio l'Inter ha rifiutato le offerte per Ivan Perisic, ferma e convinta di venderlo alle sue cifre. 40 milioni almeno, no al Manchester United e pure all'Arsenal. Conte è soddisfatto dell'atteggiamento, della voglia e del piglio del ragazzo ma è chiaro che, col 3-5-2, Perisic sia fuori dallo scacchiere.