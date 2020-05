Sylvinho e la fascia a Icardi: "Mancio ha fatto bene a dargliela. A volte poi lo teneva fuori"

L'allenatore Sylvinho, ospite di Sky Sport, ha parlato nel corso del suo intervento anche di un momento in cui era collaboratore tecnico di Roberto Mancini all'Inter, con la scelta di quest'ultimo di assegnare la fascia da capitano a Mauro Icardi, fresco di addio ai nerazzurri per andare al PSG: "La scelta ricadde su di lui perché anche se era giovane aveva buona personalità, Mancini aveva visto in lui uno che poteva andare avanti con il progetto e per me ha fatto bene. Allora era giovane, ed era già veramente forte. In più c'era il fatto che parlasse spagnolo, e nella nostra rosa lo parlavano in tanti. Durante il 2014 ricordo che Mancio lo lasciò anche tre-quattro volte di fila in panchina, ma ho un ricordo buono di Icardi".