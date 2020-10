Tanta Samp, poca Lazio: blucerchiati in vantaggio 2-0 all'intervallo con Quagliarella e Augello

vedi letture

Squadre al riposo al "Ferraris" con la Sampdoria in vantaggio 2-0 sulla Lazio di Simone Inzaghi. Dopo una partenza di chiara marca blucerchiata, al 18’ Tonelli consegna il pallone sui piedi di Luis Alberto che serve subito l’inserimento centrale di Correa ma il difensore della Sampdoria è abile a rientrare proteggendo l’uscita di Audero che salva tutto. La squadra di Claudio Ranieri si fa preferire ma manca nell’ultimo passaggio come al 25 quando Ekdal riceve da Candreva dopo una bella azione ma il suo velo per Quagliarella è facile preda della retroguardia biancoceleste.

Uno-due Quagliarella-Augello - Alla mezzora Caicedo si trova a tu per tu con Audero, lo aggira ma l’estremo difensore di casa riesce ad arrivare sul pallone. Il gioco è fermo per una posizione irregolare dell’attaccante della Lazio che però non toglie nulla al bel gesto del numero 1 di casa. Due minuti più tardi la Sampdoria sblocca il risultato con Augello che scappa via sulla sinistra a Parolo e pennella un pallone per la testa di Quagliarella, abile a superare di testa Strakosha. A cinque minuti dalla conclusione del primo tempo, su sviluppi di un corner, Augello calcia dalla distanza infilando il pallone nell’angolino dove Strakosha non può arrivare.

SEGUI IL LIVE TMW DEL MATCH!