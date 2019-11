Tante occasioni ma è solo 1-1. Napoli fermato dal Salisburgo al San Paolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha perso il primo posto, il Napoli non ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Al San Paolo, contro il Red Bull Salisburgo, la squadra di Carlo Ancelotti non è andata oltre l'1-1 in una gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Adesso in testa al gruppo E c'è il Liverpool, vittorioso contro il Genk, mentre gli azzurri conservano i quattro punti di vantaggio sui campioni d'Austria: distacco importante, ma non ancora definitivo.

La partita al San Paolo è iniziata subito su ritmi scoppiettanti. In meno di dieci minuti, il Napoli ha avuto a disposizione due ghiotte occasioni: prima con Insigne, poi con Zielinski. Più o meno nello stesso lasso di tempo, il Salisburgo ha risposto con un colpo di testa di Onguené finito di poco a lato e, soprattutto, col gol che ha sbloccato la partita. La 23esima marcatura stagione di Haaland è arrivata dal dischetto, frutto di un rigore fischiato per una ingenuità di Koulibaly che in area ha steso Hwang.

La rete del giovane prodigio norvegese ha inevitabilmente cambiato il volto della partita. Dettaglio importante che non ha però impedito alle due squadre - soprattutto al Napoli - di collezionare in serie azioni da gol. Sfortunato Callejon che sul lancio di Insigne ha impattato il pallone con la testa e ha colpito il palo, impreciso il capitano che poco dopo la mezz'ora ha sparato il pallone fuori dallo specchio della porta da posizione favorevolissima.

Dopo il gol del vantaggio il Salisburgo ha continuato a fare la sua gara fatta di fraseggi rapidi e ripartenze veloci. Ma è stato il Napoli a condurre una partita riequilibrata solo nei minuti finali del primo tempo con un tiro preciso di Lozano, senza dubbio il più pericoloso tra le fila azzurre.

Diverso il canovaccio del match nella ripresa. S'è alzata l'intensità della pioggia ed è diventato più tignoso un match giocato sempre a viso aperto, ma con minor ritmo. Non che il Napoli non abbia avuto le sue occasioni anche nel secondo tempo, anzi. Una conclusione di Mertens al 60esimo, un colpo di testa di Di Lorenzo e una traversa di Insigne sono gli episodi più significativi capitati in una frazione in cui il Salisburgo ha attaccato in maniera poco convinta e s'è limitato a difendere un pareggio che tiene aperto il discorso qualificazione.

