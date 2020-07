Tante occasioni, una traversa ma nessun gol. 0-0 tra Napoli e Roma al 45'

0-0 all'intervallo tra Napoli e Roma al San Paolo. 45 minuti piacevoli, con molte occasioni da una parte e dall'altra, senza però nessuna rete. Tanta imprecisione in area avversaria per entrambi gli attacchi.

OCCASIONI NAPOLI - Primo sussulto della partita al 12' con una grande occasione per il Napoli sull'asse Callejon-Fabian Ruiz. Palla filtrante dell'esterno per il centrocampista che ha fintato il pallone di ritorno saltando netto Smalling ma sul suo tiro Pau Lopez si è fatto trovare pronto. Tre minuti più tardi lo stesso estremo difensore ha stoppato Zielinski, servito in profondità in buona posizione.

PELLEGRINI PERICOLOSO - Al 23' è stata invece la Roma a sfiorare il vantaggio con Lorenzo Pellegrini. Percussione centrale del centrocampista giallorosso che ha poi calciato verso la porta di Meret trovando però la deviazione decisiva di Manolas che ha impedito all'italiano di trovare il vantaggio.

TRAVERSA NAPOLI - Al 33' azzurri di Gattuso vicinissimi alla rete dell'1-0. Cross dalla sinistra di Mario Rui e colpo di testa potentissimo di Milik che ha colpito una clamorosa traversa. Sulla ribattuta Callejon non ha avuto il tempo di prendere la mira e il suo colpo di testa è finito alto. Tre minuti prima, al 30', primo cambio obbligato per Fonseca, che ha dovuto sostituire l'infortunato Smalling: al suo posto Fazio. Al 40' ancora Milik pericoloso, con un tiro da dentro l'area di rigore: troppo centrale però per impensierire Pau Lopez.