In casa Torino, sulla scrivania del ds Bava, sono arrivate diverse manifestazioni di interesse per Simone Zaza. In Italia il giocatore piace a Fiorentina, Cagliari e Sassuolo, mentre all'estero l'attaccante è idea per Siviglia, Getafe e alcuni club cinesi. Ma il Torino, almeno per questo mercato invernale, non ha la minima intenzione di privarsi del partner in attacco di Belotti. E proprio per questo ha alzato il muro respingendo le offerte arrivate.