Tanti errori e troppe teste. Motta era già esonerato prima dell'Inter?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sconfitta per 4-0 ha fatto cadere la scure del boia, ma la realtà è che Thiago Motta era quello che negli Stati Uniti chiamano "dead man walking". Insomma, un allenatore che era oramai destinato a essere esonerato. La scelta era stata della famiglia Preziosi, dopo avere incontrato anche altri possibili candidati - come Massimo Carrera, per dirne un altro - e non era condivisa con il nuovo direttore sportivo Francesco Marroccu. Una discussione aspra, nelle scorse settimane, sembrava destinata a far saltare il banco.

CONTATTI E DECISIONI - Così il nome di Diego Lopez, ex tecnico del Bologna, era già sulla lista dei preferiti da tempo. Quasi un mese, proprio da quando era arrivato il dirigente ex Brescia. In Uruguay davano già la data della presentazione, il 27 dicembre, quasi come se Motta fosse oramai solamente un dettaglio. Ora non lo è più, visto che la dirigenza era a San Siro, vedendo la brutta partita contro l'Inter. Guai tecnici ma anche economici: la gestione di Preziosi si salvava con le plusvalenze di gennaio. Ora è sinceramente curioso capire cosa farà, senza grandi asset da muovere per l'infortunio di Kouamé. Non sarà un inizio di anno semplice, insomma, per il Grifone.