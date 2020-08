Tanto caldo e poche emozioni tra Brescia e Samp: al 45’ blucerchiati avanti grazie a Leris

Temperature elevate e una classifica praticamente decisa. Al Rigamonti ci si limita a svolgere il compito da 6, ma è la Samp che chiude in vantaggio: a pochi minuti dal termine è arrivato il gol di Leris viziato da una deviazione di Gastaldello, oggi alla sua ultima partita. Poche emozioni, ma sono i doriani a chiudere in vantaggio la prima frazione.

RITMI BASSI - Il caldo afoso blocca le gambe dei 22 in campo, nei primi minuti i ritmi sono davvero lenti. La prima emozione arriva al 14’ con Maroni: cross in area di Quagliarella e girata verso la porta del numero 20 che però termina alta. Al 19’ Tonelli è costretto ad uscire per via di un problema al ginocchio, al suo posto entra Colley. Al 25’ Gastaldello allarga troppo il braccio su un tiro a botta sicura di Vieira: Fabbri assegna prima il corner, poi viene richiamato dal VAR. Dal dischetto va Fabio Quagliarella, che però angola troppo e non trova la rete del possibile record.

EMOZIONI FINALI - Al 35’ Zmrhal sveglia tutti con un tiro dal limite, Falcone si distende e tocca quel tanto che basta per mandare la palla sul palo. Gabbiadini risponde presente sul ribaltamento di fronte, palla che però termina di poco fuori. Qualche minuto più tardi Falcone si inventa un’altra gran parata su Spalek. Al 41’ arriva la rete di Leris: il numero 26 blucerchiato si coordina e calcia dal limite sul secondo palo, ma una deviazione di Gastaldello spiazza Andrenacci. Dopo i 2' di recupero Fabbri manda tutti negli spogliatoi: Samp in vantaggio, le Rondinelle proveranno a reagire nella ripresa.

