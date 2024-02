Taremi atteso domani in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto con l'Inter

Mehdi Taremi (31 anni) si appresta a diventare già un nuovo giocatore dell'Inter, anche se il trasferimento definitivo e il cambio di maglia vero e proprio avverranno solamente a partire dalla prossima estate. Il centravanti iraniano classe 1992 nelle prossime ore è atteso in Italia per sottoporsi alle visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto con i nerazzurri. Il momento dei test è atteso per la giornata di domani, poi sarà la volta della firma su un biennale fino al 30 giugno 2026 nel quale è inclusa pure un'opzione per un altro anno insieme.

Negli scorsi giorni, in merito a un accordo in chiusura con Taremi e Zielinski, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio si era espresso così: "Inutile nasconderci, sono situazioni a cui stiamo lavorando. Non amiamo dare tempi, date o ultimatum, abbiamo informato i rispettivi club che stiamo negoziando, ci sono stati dei contatti e vediamo se questo porterà a qualcosa di definitivo".

Classe 1992, Taremi solo in tarda età è riuscito a imporsi nel calcio che conta. Nel 2019, a 27 anni, il suo trasferimento dall'Al-Gharafa al Rio Ave, nell'estate successiva il trasferimento al Porto: con la maglia dei dragoes la definitiva consacrazione con 171 presenze e 86 gol, oltre a 53 assist vincenti. Nella Coppa d'Asia appena conclusa Taremi con tre gol in cinque partite ha condotto l'Iran fino alla semifinale persa 3-2 contro il Qatar.