© foto di Federico Gaetano

Antonio Conte ha bisogno per la sua Inter di un laterale di alto livello per la fascia sinistra. Finora sia Biraghi che Asamoah hanno convinto a corrente alternata mentre il tecnico pugliese vuole solo certezze. Per questo motivo le attenzioni in chiave mercato sono rivolte a due giocatori che conoscano bene la Serie A. Il caso vuole che entrambi giochino attualmente nella medesima squadra: il Chelsea. Conte, infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport non punta solo Marcos Alonso, ex Fiorentina finito ai margini dei Blues con il via dell'era Lampard a Stamford Bridge, ma anche Emerson Palmieri, laterale approdato a Roma nel gennaio 2018 dalla Roma.

Lo spagnolo è sicuramente più facile da raggiungere, probabilmente anche con la formula del prestito, mentre sull'italo-brasiliano, protagonista anche con la Nazionale di Roberto Mancini, c'è da superare la forte concorrenza della Juventus. Decisiva in questo caso la trattativa con il Chelsea per il rinnovo. Se i Blues daranno il via al prolungamento del contratto arrivare al terzino cresciuto nel settore giovanile del Santos sarebbe impossibile per entrambi i club.