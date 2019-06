© foto di Federico Gaetano

L'Italia chiama Florian Thauvin, ma l'esterno d'attacco dell'Olympique Marsiglia per il momento non sembra intenzionato a lasciare la Francia: "Il mio obiettivo in carriera è quello di arrivare il più in alto possibile, finché l'OM me lo concederà non vedo perché non dovrei restare. Ho già avuto modo di parlare col nuovo tecnico André Villas-Boas, ho buone sensazioni. Ha tante cose da insegnarci e non vediamo l'ora di iniziare a lavorare con lui", le sue parole a TF1. Thauvin ha attirato l'interesse di Inter, Napoli e Roma soltanto in Serie A.