Thiago Motta sulle esclusioni: "Schone ha reagito, si è allenato bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Genoa, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino parlando anche di alcuni singoli: "La gestione di Sturaro sarà particolare o no? Fa parte del gruppo. E' un giocatore che può giocare domani. Come vedo dal punto di vista fisico Favilli? Benissimo. Come tutti gli altri. Vedo che tutti hanno una forma fisica molto buona. Ho tutti i giocatori a disposizione per scegliere i migliori per mettere in campo".

Come ha reagito Schone dopo l'esclusione?

"Bene. Si è allenato bene come gli altri. Abbiamo un'altra partita dove io sceglierò chi sta meglio per affrontare la partita di domani".

Gli esclusi da Ferrara sono stati tutti per scelta tecnica?

"Sì. Io faccio le scelte per quello che vedo. Poi posso anche sbagliare, però sono state scelte tecniche".